La película live-action de "Street Fighter" presentó su esperado tráiler + Seguir en









El elenco de la nueva adaptación del popular videojuego incluye a Andrew Koji, Noah Centineo, Jason Momoa, Roman Reigns, Orville Peck, Curtis “50 Cent” Jackson y Andrew Schulz.

La adaptación del popular videojuego llega próximamente a los cines.

La esperada película live-action de Street Fighter de Paramount Pictures y Legendary presentó su primer tráiler completo.

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El avance de la adaptación del videojuego protagonizada por Noah Centineo, Andrew Koji, 50 Cent, Jason Momoa y los luchadores Roman Reigns y Cody Rhodes, muestra un poco más sobre el tono de la película.

De qué trata el live-action de Street Fighter Ambientada en 1993 y dirigida por Kitao Sakurai, la versión cinematográfica del exitoso juego ve a los luchadores callejeros Ryu (Koji) y Ken Masters (Centineo) enfrentarse de nuevo cuando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) los recluta para el próximo Torneo Mundial de Guerreros: un brutal choque de puños, destino y furia. Pero tras esta batalla campal se esconde una conspiración mortal que los obliga a enfrentarse entre sí y a los demonios de su pasado. Y si no lo hacen, se acabará la partida.

YTDown.com_YouTube_Street-Fighter-Trailer-Oficial-SUB_Media_rHJ_Yfd3R_Q_002_720p "Bajo la dirección de Kitao Sakurai, Street Fighter está lista para llevar la batalla de las máquinas recreativas a la gran pantalla con Hadoukens, patadas giratorias y todos tus personajes favoritos", añade la sinopsis.

El nuevo Street Fighter es el tercer intento de adaptar la serie de videojuegos a la gran pantalla. Jean-Claude Van Damme, Raul Julia, Ming-Na Wen y Kylie Minogue protagonizaron una película del mismo nombre en 1994, siete años después del debut de los videojuegos; en 2009, la estrella de Smallville, Kristin Kreuk, protagonizó Street Fighter: The Legend of Chun-Li.

Lanzado en 1987, Street Fighter es una serie de juegos de lucha que gira en torno a intensos combates uno contra uno entre un diverso elenco de artistas marciales, organizados por M. Bison como un torneo de lucha global. Los juegos han vendido más de 55 millones de unidades en todo el mundo desde su lanzamiento, convirtiendo a la franquicia en una de las más conocidas y taquilleras de todos los tiempos.

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