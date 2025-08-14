Netflix compartió las primeras imágenes oficiales de la segunda temporada de su serie "Nobody Wants This"







La segunda temporada está programada para llegar al servicio de streaming el 23 de octubre y tiene 10 episodios.

La serie protagoniza por Adam Brody y Kristen Bell vuelve en octubre.

La segunda temporada de Nobody Wants This se acerca rápidamente, y en las primeras imágenes de los nuevos episodios del éxito de Netflix, Noah y Joanne parecen estar muy juntos.

Conocimos a la pareja en septiembre de 2024, cuando la podcaster agnóstica Joanne (Kristen Bell) se enamoró del atractivo rabino Noah (Adam Brody) y consideró seriamente convertirse para estar con él. La intensidad de su relación impactó a todos, especialmente a sus familias. Y en el final de temporada, su chispa pareció triunfar.

De qué trata la segunda temporada de Nobody Wants This La sinopsis oficial de la segunda temporada dice: "Primero viene el amor, luego la vida. La última vez que vimos a la agnóstica presentadora de podcasts Joanne (Bell) y al poco convencional (y atractivo) rabino Noah (Brody), su química inigualable sorprendió a todos en sus vidas, incluyendo a la hermana de ella, Morgan (Lupe), al hermano de él, Sasha (Timothy Simons), a su cuñada, Esther (Jackie Tohn), e incluso a ellos mismos. Su chispa resultó más fuerte que todos los obstáculos que intentaban separarlos. Ahora, han vuelto y están totalmente comprometidos a unir sus vidas —y a sus seres queridos—. Pero sus diferencias siguen existiendo y no pueden ignorarse. El desafío ahora no es solo enamorarse contra todo pronóstico, sino permanecer juntos a pesar de ellos".

Nobody Wants This 2 Justine Lupe como Morgan y Arian Moayed como Andy. En febrero, se anunció que Leighton Meester había sido elegida para la próxima temporada para interpretar a Abby, la antigua némesis de Joanne en la secundaria, quien ahora es una mamá influencer de Instagram. Su incorporación al elenco también supone una reunión de Gossip Girl, ya que Meester interpretó a Blair Waldorf en la serie de CW, narrada por Bell. Meester también está casada con Brody en la vida real.

Nobody Wants This Timothy Simons como Sasha y Jackie Tohn como Esther. Además de Meester, las estrellas invitadas de esta temporada incluyen a Miles Fowler, Alex Karpovsky y Arian Moayed.

Los productores ejecutivos de Nadie Quiere Esto incluyen a Erin Foster, Steven Levitan, Bell, Sara Foster, Danielle Stokdyk, Jeff Morton, Bruce Eric Kaplan, Jenni Konner y Nora Silver. Oly Obst es productor ejecutivo para 3arts. Kaplan y Konner son los showrunners. 20th Television produce la serie. La segunda temporada está programada para llegar al servicio de streaming el 23 de octubre y tiene 10 episodios.

