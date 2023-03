La película de Super Mario Bros. revela su trailer final

super mario bros pelicula peach Nintendo Illumination

En 2022, Nintendo adquirió la productora de películas animadas Dinamy Pictures y la rebautizó "Nintendo Pictures". Con este anuncio, los fanáticos deberían estar atentos a otras películas basadas en sus personajes como Zelda, Donkey Kong, o Kirby.

El resto de la industria del gaming también pone su huella en el cine y las series. Frente al ineludible éxito de Last of Us para HBO, están en desarrollo series de God of War para Amazon, Assasin's Creed en Netflix y una película de Ghost of Tsushima.