Paramount+ confirmó que la serie "MobLand" tendrá una tercera temporada

La confirmación llega antes del estreno de la segunda parte.

Paramount+ anunció hoy que MobLand (Tierra de Mafia), su exitoso drama criminal original, fue renovada por una tercera temporada, justo antes del muy esperado estreno de la segunda temporada, que se llevará a cabo el viernes 18 de septiembre.

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Producida en asociación con Paramount Television Studios y 101 Studios, la tercera temporada contará con el regreso de Tom Hardy como el leal solucionador Harry da Souza, junto a Pierce Brosnan y Helen Mirren como el patriarca y la matriarca de la familia criminal, Conrad y Maeve Harrigan, respectivamente.

De qué trata la segunda temporada de MobLand En la segunda temporada, los Harrigans luchan por mostrarse como un frente unido mientras nuevos rivales amenazan su fracturado imperio criminal y Harry Da Souza, su astuto y formidable solucionador de problemas, debe caminar por la cuerda floja mientras las tensiones familiares se intensifican. A medida que la violencia alcanza cada rincón de sus vidas, las lealtades se quiebran, la seguridad se vuelve temporal y la batalla por el poder no deja espacio para la piedad.

Junto a Hardy, Brosnan y Mirren, la segunda temporada también cuenta con la participación de Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Teddie Allen, Emmett J. Scanlan, Johnny Flynn, Ophelia Lovibond, Janet McTeer, y Toby Jones.

MobLand es un encargo de Paramount+ y es producida en asociación con Paramount Television Studios y 101 Studios. La serie cuenta con la producción ejecutiva de David C. Glasser, Guy Ritchie, Jez Butterworth, Tom Hardy, Ivan Atkinson, Dean Baker, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari y Keith Cox.

Tras su estreno mundial el viernes 18 de septiembre en Paramount+, los nuevos episodios de la segunda temporada, compuesta por diez capítulos, estarán disponibles semanalmente cada viernes, hasta su final de temporada el viernes 20 de noviembre. La primera temporada de Tierra de Mafia ya está disponible completa en Paramount+ a nivel global.

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