La sorprendente revelación de Cameron Diaz al volver a hacer películas tras 10 años fuera de Hollywood: "Si iba a dejar a mi familia..."

Este regreso, anunciado con su participación en Back In Action junto a Jamie Foxx , marca un capítulo especial en la carrera de Diaz. Como muchas leyendas de la industria, su vuelta no solo revive el entusiasmo del público, sino que reafirma el valor del cine como un espacio para conectar con nuevas generaciones y honrar el legado de quienes nunca pasan de moda.

Además, Diaz aprovechó este retiro para incursionar en nuevos proyectos, como la publicación de libros sobre salud y bienestar y el lanzamiento de Avaline, su propia marca de vinos orgánicos. “Estos años lejos de las cámaras me dieron una nueva perspectiva de la vida, y eso es algo que valoro profundamente”, agregó.

La decisión de su regreso al cine

En 2023, Cameron sorprendió al anunciar su regreso al cine, protagonizando Back In Action junto a Jamie Foxx. Sobre lo que la motivó, la actriz reveló: “Jamie fue una de las razones principales. Su entusiasmo y confianza en mí fueron determinantes para que me atreviera a volver”.

En entrevistas, la actriz explicó que recibió un guion que despertó su interés tras años alejada de los sets. “Leí el guion y sentí que era el momento. Había algo especial en esta historia que me hizo querer estar de vuelta en el juego”, confesó. Además, la confianza en su compañero de reparto, Jamie Foxx, jugó un papel clave: “Con él, sabía que este proyecto estaría en las mejores manos”.

Para Diaz, regresar después de una década no fue una decisión fácil, pero finalmente se sintió lista para asumir este desafío. “Sabía que si no aprovechaba esta oportunidad, me arrepentiría. Era el momento perfecto para volver a hacer lo que amo”, dijo emocionada en The Graham Norton Show.