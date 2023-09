La tragedia del submarino Titan de OceanGate será llevada al cine

Los cinco miembros de la tripulación a bordo del Titán murieron; eran el empresario británico Hamish Harding ; el empresario británico-paquistaní Shahzada Dawood y su hijo Suleman , de 19 años; el ex buzo de la Armada francesa Paul-Henry Nargeolet ; y el director ejecutivo de OceanGate, Stockton Rush .

La tragedia del submarino Titán en otros medios

Este es el primer largometraje que se desarrolla sobre la tragedia del Titan. En los días posteriores a su desaparición, la emisora británica Channel 5 emitió un documental titulado "Titanic Sub: Lost at Sea", y MindRiot creó su propia serie documental, "Salvaged", sobre el ex director de la misión de OceanGate, Kyle Bingham.

Un mes después del desastre del Titan, el director de “Titanic”, James Cameron, acabó con los rumores de que haría una película sobre el desaparecido submarino OceanGate.

"Normalmente no respondo a rumores ofensivos en los medios, pero necesito hacerlo ahora", escribió Cameron en una publicación en X/Twitter. "NO estoy en conversaciones sobre una película de OceanGate, ni lo haré nunca".