La última película en la que trabajó David Lynch tendrá su estreno en el Festival de Cine de Locarno

Legend Of The Happy Worker , la última película que cuenta con la participación de David Lynch , ha anunciado su estreno en el Festival de Cine de Locarno 2025.

Si bien no había dirigido nada desde la serie de 2017 Twin Peaks: The Return, el cineasta apareció en proyectos como el drama de 2022 de Steven Spielberg, The Fabelmans, y está acreditado como productor ejecutivo de Legend Of The Happy Worker, un drama dirigido por Duwayne Dunham, quien se desempeñó como editor en Twin Peaks.