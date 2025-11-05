Johnny Depp visita Argentina para promocionar su nueva película como director con una masterclass en La Plata

El actor y director presentará “Modigliani, tres días en Montparnasse”, su regreso a la dirección cinematográfica. Además, ofrecerá una clase magistral junto al italiano Riccardo Scamarcio en la capital bonaerense.

El multifacético Johnny Depp regresa a la Argentina en noviembre para encabezar la presentación de su más reciente proyecto como realizador, “Modigliani, tres días en Montparnasse” , una película que marca su vuelta detrás de cámara después de más de dos décadas.

El artista arribará al país acompañado por su amigo y productor Jorge Rodríguez , con quien participará de diversas actividades culturales y encuentros con el público. El momento más esperado será su masterclass en La Plata , donde compartirá escenario con el actor italiano Riccardo Scamarcio para hablar sobre el proceso creativo en el cine y los desafíos de dirigir e interpretar historias biográficas.

La avant premiere del film se realizará el 11 de noviembre en el Cinemark de Palermo , en la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de parte del elenco y del propio Depp. La película llegará a las salas de todo el país el 13 de noviembre , distribuida exclusivamente en cines. Previamente ese mismo día, el actor hará una entrevista exclusiva en el programa Cortá por Lozano el próximo martes a las 14.30, que se emitirá por Telefé.

Además de dicho evento, el artista ofrecerá una masterclass exclusiva en La Plata , donde abordará temas como la construcción de personajes, el trabajo con actores y su visión sobre el cine de autor contemporáneo.

La actividad contará también con la participación de Riccardo Scamarcio , protagonista de la película, y buscará acercar al público a los procesos artísticos detrás de una producción internacional que mezcla historia, arte y drama humano.

johnny depp-

La historia detrás de “Modigliani”

El largometraje, ambientado en el París de 1916, retrata tres días decisivos en la vida del pintor y escultor Amedeo Modigliani, ícono del arte moderno y figura trágica del movimiento bohemio.

En medio de la Primera Guerra Mundial, el artista atraviesa una crisis personal que lo enfrenta a su deseo de abandonar la pintura y a la intensidad de su vínculo con colegas como Maurice Utrillo y Chaïm Soutine, además de su turbulenta relación con la escritora Beatrice Hastings.

Modigliani_tres_daias_en_Montparnasse-877945437-large

Con guion adaptado de la obra teatral homónima de Dennis McIntyre, la película combina drama histórico, comedia sutil y retrato íntimo de un genio incomprendido. El elenco está encabezado por Riccardo Scamarcio como Modigliani, acompañado por Al Pacino, Stephen Graham, Antonia Desplat, Bruno Gouery y Ryan McParland, entre otros. La dirección marca el regreso de Depp al rol de cineasta, tras su debut en “The Brave” (1997).

El film fue producido por IN.2 Film, Barry Navidi Productions y Lervolino & Lady Bacardi Entertainment, con una duración de 108 minutos y rodaje en distintos países, entre ellos Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Kenia, Arabia Saudita y Nueva Zelanda.

“Modigliani, tres días en Montparnasse” tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2024, donde recibió elogios de la crítica por su estética visual y su enfoque humanista.

Luego fue distinguida con el Premio a la Película de Culto del Año en el Capri Hollywood 2024 (Roma Fall Gala) y participó en el Festival de Cine de Roma, antes de su lanzamiento comercial en Italia el 21 de noviembre de 2024.