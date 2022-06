Volvió La Voz Argentina: nueva regla y un mensaje de la hermana de John Lennon

La primera participante fue Cecilia Mirabile, una joven de 25 años oriunda de San Luis. Luego de contar un poco su historia, la concursante interpretó “Rise up” y conmovió a todos los coachs, sin excepción. Entonces, la elección del equipo quedó en manos de la chica, quien se inclinó por el de los hermanos Montaner.

En tanto, uno de los momentos más picantes de la noche se dio cuando el segundo concursante, Tomás Sagués, de 23 años y oriundo de Bella Vista, cantó “Entre Nosotros”. Maravillados por su talento, todos dieron vuelta su silla, pero fue Lali la que utilizó el “bloqueo”, una nueva norma que habilita a los coachs a imposibilitar a uno de sus colegas ser elegido por un participante. Lali decidió que Mau y Ricky no tuvieran la posibilidad de que Sagués integre su equipo. Tomás finalmente eligió a Lali.

Luego, fueron pasando otros participantes -algunos con más suerte que otros, ya que hubo dos que se despidieron en esta instancia por no ser elegidos por ningún coach-, pero sin dudas el momento más emotivo se dio cuando llegó la última concursante, Estef Figueroa. La joven oriunda de Lanús se confesó fanática de The Beatles y, antes de subir al escenario, la producción la sorprendió con un saludo de la hermana de John Lennon, a quien ya había conocido en 2014 durante un viaje a Inglaterra. “No me gusta tener preferencia por nadie, son tantas bandas tributo y Estefi es un caso particular, porque es una mujer, una ‘John Lennon mujer’ y creo que es la segunda ‘mujer John’ que escuché. Y obviamente ella es, si dudas, por lejos la mejor, e incluso diría que es mejor que muchos hombres que imitan a John”, la halagó. Conmovida, la participante le agradeció el gesto.

Finalmente, Estef interpretó “Sweet dreams” y conquistó tanto a Montaner, como a la Lali y a Mau y Ricky. “Decidí venir a La Voz porque es una experiencia nueva para mí y quería mostrarme como soy después de haberla pasado un poco mal durante varios años porque tuve mucha discriminación. Cantar me hizo salir adelante”, explicó conmovida. Y finalmente eligió a Espósito.

En esta primera edición, Lali salió ganando con la incorporación de dos participantes a su equipo, mientras que el resto de los coachs pudieron incorporar uno solo a sus respectivos teams.