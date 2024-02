La voz que faltaba: Margot Robbie habló sobre no estar nominada a mejor actriz en los premios Oscar

Margot Robbie habló sobre ser rechazada para un Oscar por su papel en Barbie de Greta Gerwig , diciendo que no está molesta por no estar nominada al premio a la Mejor Actriz .

"No hay forma de sentirse triste cuando sabes que eres tan bendecido", dijo Robbie, antes de resaltar su decepción por el desaire de Gerwig al Mejor Director [a través de Variety ].

"Obviamente, creo que Greta debería ser nominada como directora", afirmó. “Lo que ella hizo es algo único en su carrera y único en su vida. Lo que ella logró, realmente lo es. Pero ha sido un año increíble para todas las películas”.

Robbie enfatizó que estaba “más que eufórica” por el resto de las nominaciones de la película. “Que todos obtengan los reconocimientos que han tenido es simplemente increíble, y el reconocimiento a mejor película".

“Nos propusimos hacer algo que cambiaría la cultura, afectaría la cultura, simplemente generaría algún tipo de impacto. Y ya lo ha hecho y, en parte, mucho más de lo que jamás soñamos. Y esa es verdaderamente la mayor recompensa que podría surgir de todo esto”.

"Las reacciones de la gente ante la película han sido la mayor recompensa de toda esta experiencia", continuó. “Ya sea viendo lo que la gente escribe en línea, o incluso simplemente viendo cuánto rosa puedo ver en esta sala en este momento... nunca he sido parte de algo como esto. Así no. He hecho cosas de cómics y eso genera una gran reacción, pero esto se sintió muy diferente. Todavía se siente muy diferente. Y no puedo pensar en un momento en el que una película haya tenido este efecto en la cultura. Y es asombroso estar en el ojo de la tormenta”.

Barbie esta disponible para ver en HBO Max.