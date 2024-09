Lady Gaga habló sobre los rumores de que era hombre: "No me sentí victima con esa mentira"

La cantante y actriz respondió a una pregunta sobre el rumor durante una entrevista de 2011 con CNN diciendo: "¿Por qué demonios voy a perder el tiempo y dar un comunicado de prensa sobre si tengo o no pene? A mis fans no les importa y a mí tampoco". Años después, se sinceró sobre la constante desinformación que circula sobre ella en Internet durante una aparición en What's Next? The Future With Bill Gates de Netflix.