Periodista de raza, curioso y dueño de un olfato particular para encontrar una historia donde otros apenas veían una anécdota.

Imposible referenciar a la redacción de Ámbito Financiero de los ’90 sin recordar a “Chiche ” Gelblung. Cuando desembarcó parecía una rara avis en medio de la fauna económica y financiera que nutría y caracterizaba al diario de aquellos tiempos. Era una época de ebullición económica y financiera. Poco a poco se fue haciendo su lugar, desde los sótanos de Información General.

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Para quienes no lo conocían, rápidamente entendieron que era un profesional y periodista de raza. Un tipo afable, simpático, divertido, y de carácter fuerte. A pesar de estar en las antípodas físicas y temáticas de la redacción, interactuábamos cotidianamente, y si algo no dejaba de sorprenderme era su olfato periodístico. De un comentario era capaz de crear una nota de 10.000 caracteres que con su impronta gráfica se llevaba la página central del diario.

Muchas anécdotas. Pero basta solo con dos recuerdos que pintan tanto la capacidad, y habilidad de “Chiche”, como también su intuición. Una vez, conversábamos en medio de la redacción sobre cosas de la vida y salió el tema de cómo me habían aumentado las cuotas del colegio de mis hijos y que otros amigos también se quejaban de lo mismo en otros colegios privados. En un segundo paró la oreja y su semblante cambió, “¡Dale, contame más!”. Así comenzó una especie de interrogatorio casi sin respiro sobre mi comentario y al rato estaba llamando a una asociación de colegios privados para ahondar en el tema y algunos establecimientos, etc. Después se zambulló en su máquina y empezó a escribir y pidió fotos relacionadas con la cuestión. Al otro día, uno de los temas de tapa era el aumento de los colegios, en tiempos en que la inflación había dejado de ser un tema cotidiano bajo el imperio de la convertibilidad.

No pararon de llamarlo de las radios, programas, revistas, etc. Fue el tema del día para la agenda mediática, que tuvo incluso varios rounds. En otra ocasión, también charlando de la vida y de la economía de ese momento, porque era un curioso nato y ávido de interiorizarse de temas económicos y financieros, afines al estilo del diario, le conté que me parecía que la góndola de quesos y alimentos importados se había transformado en una especie de lugar de “levante”. “¡Dale, contame más!”. Le conté que había ido a un supermercado donde la oferta de alimentos importados se distinguía de los demás, temprano a media mañana, antes de comenzar el frenesí del diario, y percibí varios “singles” de ambos sexos estacionarse en dicha góndola, y en algunos casos surgían claros “match”. Me preguntó cuántos casos había visto, qué compraban, etc. Al otro día, la nota central era sobre los nuevos comportamientos de los consumidores “solteros” del uno a uno, que iban “de levante” a la góndola de los importados.

Fiel a su estilo, la nota plagada de estadísticas de su propio Indec, fue al otro día la materia prima de todas las radios y los noticieros. Incluso, esa semana recuerdo haber estado en uno de los tantos seminarios de inversiones que tenían lugar en Buenos Aires de bancos y fondos extranjeros, y en un “coffee break” gente del mercado no me hablaban no del uno a uno, ni de Cavallo ni de Menem ni de los cientos de negocios que nacían del plan económico, sino de la nota de “Chiche”.

Bueno de estas y otras, cientos de historias. Era un artesano del periodismo. Su paso por la redacción de Ámbito fue uno de los tiempos en que más nos divertimos, amenizando el vertiginoso ritmo de trabajo de aquellos años, claro que también había muy buenos juglares que bien lo acompañaban

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