"Lakers: Tiempo de ganar" llega a su clímax con la final que marcó una era

Ambos equipos dominaban para ese momento la liga de básquet más competitiva del planeta, y se alternaban los títulos con equipos liderados por jóvenes superestrellas. Sin embargo, esta generación de jugadores no se había encontrado todavía en una final.

La idiosincrasia y cultura de cada una de las dos ciudades, situadas en costas opuestas de Estados Unidos, hacían del duelo entre este y oeste un evento que superaba de manera holgada la dimensión deportiva, y efectivamente esa serie que se extendió hasta el séptimo partido no tuvo escasez de emociones y dramatismo.

El “showtime” de los Lakers de Magic (Quincy Isaiah) contra la solidez de los Celtics de Bird (Sean Patrick) supuso un choque de estilos que no dejó a nadie indiferente, y que tuvo momentos tanto dentro como fuera de la cancha que todavía hoy se recuerdan.

Creada por Max Borenstein, quien ejerce de showrunner, y nada menos que el cineasta Adam McKay, "Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty" (tal su título original en inglés) recupera en una clave exagerada y llamativa a una galería de personajes que marcaron una época.

Entre ellos, y además de los cracks de la pelota naranja, figuras como Jerry Buss (John C. Reilly), el excéntrico empresario propietario de los Lakers que condujo a la NBA al deporte-espectáculo como se lo conoce en la actualidad; el coach Pat Riley (Adrien Brody), o el exjugador y ejecutivo Jerry West (Jason Clarke).

HBO acompaña este contenido con el podcast oficial “Winning Time”, en el que el productor ejecutivo Rodney Barnes y el periodista deportivo Jeff Pearlman desentrañan los hechos históricos que inspiraron la serie, y comparten información valiosa con actores, directores y otros colaboradores fundamentales de la ficción.