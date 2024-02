Explotaron las redes: Lali Espósito confirmó su romance con Pedro Rosemblat

La situación se dio en un marco en el que un fanático de Lali la reconoció, y luego la comenzó a filmar pidiéndole un saludo con su celular. La cantante accedió, pero lo que realmente resaltó fue la aparición de Rosemblat detrás de ella en el asiento de acompañante.

El también humorista, al darse cuenta de que aparecía en el plano, se escondió para evitar ser visto, pero no fue lo suficiente rápido ya que los usuarios se percataron de su presencia rápidamente.

Las fotos de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en Uruguay

lalu7.jpg La cantante y actriz se mostró relajada durante sus vacaciones @lali-Instagram

lali8.jpg En su publicación arrobó a su flamante pareja y acompañó con la descripción de un emoji de corazón blanco @lali-Instagram

Quién es Pedro Rosemblat, el novio de Lali Espósito

Pedro Rosemblat, también es conocido como ''El Cadete'', ya que hace varios años realizaba humor político en El Destape, el programa de C5N conducido por Roberto Navarro. Trabajó en varias radios y actualmente forma parte del streaming Gelatina, donde conduce el ciclo ''Tres Estrellas'', junto a Ivana Szerman y Marcos Aramburu. También condujo el ciclo ''Saliendo que es Eléctrica''.

En 2013, lanzó un libro titulado ''Patria o suerte, venceremos'' de la Editorial Aguilar.

Pero, lo cierto es que el comunicador no solo estuvo envuelto en la política vía streaming y a través de sus personajes. Su nombre resonó con fuerza a principios del año pasado, ya que en abril, se lanzó como uno de los posibles candidatos a la Jefatura de Gobierno por el Frente Patria Grande, espacio de Juan Grabois. “Somos los que para defender a Cristina no miramos encuestas y lo vamos a hacer toda la vida, les guste o no les guste. Por eso es que en estas elecciones estoy dispuesto a representar esta identidad”, sostuvo el humorista durante la presentación de Los Peores, el libro de Grabois.

En pleno armado de listas, de nombres que se sacaban y ponían, de alianzas y reconfiguraciones del organigrama electoral, la expectativa giraba en torno a que Fernández y Rosemblat integraran la lista de candidatos legisladores por la ciudad de Buenos Aires con Juan Grabois a la cabeza.