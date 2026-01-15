BLACKPINK confirmó su regreso en 2026: cuándo se estrenará el nuevo álbum

A través de un anuncio en redes sociales, se anunció la fecha de estreno del tercer mini álbum del grupo de K-Pop, que se llamará DEADLINE.

La espera terminó para los fanáticos de BLACKPINK : tras varios años de inactividad, se confirmó el lanzamiento oficial de su tercer mini álbum, titulado DEADLINE. Si bien en julio del año pasado la banda de K-pop había estrenado su nuevo single, "Jump", tuvieron que pasar aproximadamente cuatro años para que se concrete un proyecto grupal completo.

El anuncio se realizó este 15 de enero a través de las redes sociales oficiales del grupo y puso fin a meses de especulaciones sobre el primer nuevo proyecto discográfico del cuarteto desde la publicación de su álbum de estudio Born Pink en 2022. Así, el próximo EP estará disponible a partir del 27 de febrero de 2026.

La confirmación vino acompañada de un breve teaser con una revelación dinámica del título, en el que se podía leer: “ BLACKPINK 3rd MINI ALBUM [DEADLINE] 2026. 02. 27. 12AM (EST) / 1PM (KST) ”.

El nombre del mini álbum coincide con el de la gira mundial DEADLINE World Tour, actualmente en curso, que concluirá el 26 de enero de 2026 en el estadio Kai Tak de Hong Kong.

El camino hacia la confirmación de este proyecto estuvo marcado por varios retrasos . El plan original, según reportes a comienzos de 2025, era que el regreso se de en mayo de ese año. Sin embargo, la fecha fue pospuesta a noviembre , luego a diciembre de 2025 y después a enero 2026 . Finalmente, se estableció que en febrero sea el lanzamiento oficial.

Durante ese período, YG Entertainment, la compañía a cargo del grupo, explicó en reiteradas ocasiones que la demora se debía a que se buscaba realizar un proyecto de calidad. Ya para noviembre, cuando el álbum transitaba su etapa final de producción, las integrantes iniciaron la filmación del video musical principal. "Esta casi terminado”, había declarado Jisoo, una de las miembros del grupo, para un medio coreano.

BLACKPINK KPOP Las integrantes de BLACKPINK: Rosé, Jisoo, Jennie y Lisa (de izquierda a derecha).

Así, DEADLINE será el primer mini álbum de BLACKPINK en aproximadamente cuatro años. Su trabajo discográfico anterior como grupo, Born Pink, lanzado en septiembre de 2022, había debutado en el primer lugar del Billboard 200, convirtiendo a la banda en el primer grupo femenino de K-pop en lograrlo desde 2008. Ese álbum incluyó sencillos como “Pink Venom” y “Shut Down”, ambos con amplio impacto internacional.

Además, entre ese álbum y el nuevo proyecto anunciado, la banda lanzó el sencillo digital “Jump” en julio de 2025, que alcanzó el número uno del Billboard Global 200 y se convirtió en la décima entrada de BLACKPINK en el Billboard Hot 100. La canción recibió además tres nominaciones en los MAMA Awards 2025, incluida Canción del Año.

El camino de las integrantes como solistas

Durante este tiempo, las cuatro integrantes del grupo estuvieron ocupadas con sus carreras como solistas. Rosé obtuvo nominaciones al Grammy por su tema “APT” en colaboración con Bruno Mars, canción que se viralizó en todo el mundo y fue una de las sensaciones a fines de 2024 y comienzos de 2025. Además, estrenó su primer álbum, titulado "Rosie".

Por su parte, Jennie también lanzó su primer álbum, llamado "Ruby", que incluyó canciones como "Like JENNIE", "Mantra" o "Handlebars, junto a Dualipa. En simultáneo, creó su propia marca de moda ODD ATELIER.

Lisa hizo lo propio. Lanzó su álbum "Alter Ego", con canciones como "Rockstar", "FXCK UP THE WORLD" o "New Woman", junto a Rosalía. Además, fundó su propio sello LLOUD, así como su incursión en la actuación en la tercera temporada de la serie The White Lotus.

Por último, Jisoo combinó proyectos de actuación en Corea con nueva música en solitario. Lanzó un EP, titulado "AMORTAGE" y estrenó una canción llamada "Eyes Closed", junto al exmiembro de One Direction, Zayn Malik.

De esta manera, los fanáticos están ansiosos por escuchar el nuevo proyecto de la banda, que además su fecha de lanzamiento coincide con décimo aniversario del grupo, que debutó en agosto de 2016 bajo YG Entertainment.