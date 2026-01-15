La serie "God of War" de Prime Video confirmó quién será el actor que interpretará a Kratos

Basada en el videojuego de PlayStation con temática de mitología antigua, la serie recibió un encargo de dos temporadas.

La serie God of War de Prime Video , de Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios ha confirmado que el actor Ryan Hurst (Sons of Anarchy, The Abandons) ha sido elegido para interpretar a Kratos.

Basada en el videojuego de PlayStation con temática de mitología antigua, la serie recibió un encargo de dos temporadas, con la preproducción en marcha en Vancouver y el casting ya iniciado.

Del guionista, showrunner y productor ejecutivo Ronald D. Moore (Outlander, Para toda la humanidad), God of War sigue a padre e hijo, Kratos y Atreus, en su viaje para esparcir las cenizas de su esposa y madre, Faye. A lo largo de sus aventuras, Kratos intenta enseñar a su hijo a ser un mejor dios, mientras que Atreus intenta enseñar a su padre a ser un mejor ser humano.

Kratos, el personaje principal de toda la franquicia, es espartano de nacimiento y un dios por naturaleza. Criado en una cultura marcial, ascendió hasta comandar ejércitos al servicio de su patria hasta que un día hizo un pacto fatídico con Ares, el dios griego de la guerra, y perdió su alma a cambio de la victoria en la batalla.

A lo largo de 10 exitosos juegos, Kratos venció a mortales, criaturas y dioses por igual . En el proceso, se convirtió en un personaje icónico de la cultura pop, conocido por su carácter estoico, sus habilidades de combate insuperables y su trágico pasado.

Cómo será la serie God of War de Prime Video

En la serie de acción real, la historia de Kratos seguirá de cerca el camino de los dos juegos anteriores mientras lidia con algo nuevo: su hijo de diez años, Atreus. Esta dinámica padre-hijo marcó el inicio de un nuevo capítulo en la legendaria serie y será el motor principal de la nueva serie.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PrimeVideoLat/status/2011581603374412255&partner=&hide_thread=false Conoce a Ryan Hurst, Kratos en la serie God of War que llegará a Prime Video. pic.twitter.com/2ZhWT1llCx — Prime Video LATAM (@PrimeVideoLat) January 14, 2026

La participación de Hurst en la nueva serie de televisión anuncia su regreso al universo de "God of War", tras haber interpretado a Thor en God of War Ragnarök para PlayStation. Fue nominado a un premio BAFTA por su actuación.

God of War es una coproducción de Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios en asociación con PlayStation Productions y Tall Ship Productions. Además de Moore, entre los productores ejecutivos se encuentran Maril Davis, Cory Barlog, Naren Shankar, Matthew Graham, Asad Qizilbash, Jeff Ketcham, Hermen Hulst, Roy Lee y Brad Van Arragon. Joe Menosky, Marc Bernardin, Tania Lotia y Ben McGinnis son coproductores ejecutivos de la serie.

Frederick EO Toye (Shogun, The Boys) ha firmado para dirigir los dos primeros episodios de God of War.

Hurst es mejor conocido por interpretar al personaje Opie Winston en el exitoso drama de FX Sons of Anarchy, de Kurt Sutter. En una reunión con Sutter, fue protagonista de la serie de Netflix recientemente lanzada, The Abandons, como Miles Alderton. Otros créditos notables incluyen: The Walking Dead, SWAT, The Mysterious Benedict Society, Bosch y Bates Motel. Próximamente, será visto en la próxima épica de la Guerra de Troya de Christopher Nolan, The Odyssey, que se estrenará el 16 de julio.