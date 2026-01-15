El duro mensaje del actor Chris Noth contra Sarah Jessica Parker tras su homenaje en los Golden Globes + Seguir en









Noth como Mr. Big y Parker como Carrie Bradshaw dieron vida a una de las parejas más queridas de la ficción en la serie Sex and the City.

Noth apuntó fuerte contra su excompañera.

El actor Chris Noth lanzó una inesperada crítica contra su ex compañera de Sex and the City, Sarah Jessica Parker, tras la entrega del Carol Burnett Award en la antesala de los Golden Globes.

En su último post de Instagram, el actor compartió una fotografía suya en el gimnasio, sosteniendo dos mancuernas, y mirando a cámara con cara de pocos amigos. Como título, escribió: “Que le jodan al año nuevo. ¡Vamos!”. A todas luces, parecía simplemente un mensaje motivador para encarar el 2026, pero parece que sus fans lo conocen mucho y sabían que detrás de todo esto había algo más.

image Una usuaria anónima de esta red social decidió comentar lo siguiente: “¿Te refieres a que le jodan a SJP [Sarah Jessica Parker] y su premio, verdad?”. Una libre interpretación que quizá no se imaginó nunca que fuera a recibir respuesta del actor. Pero la tuvo. Claro y conciso, Chris Noth comentó: “Correcto”.

Las investigaciones en contra de Chris Noth y su relación con Sarah Jessica Parker Noth y Sarah Jessica Parker mantuvieron lo que parecía una buena relación desde que comenzaron a trabajar juntos en Sex and the City. El personaje de Mr. Big, el eterno amor de Carrie, aparece ya en el episodio piloto (primer episodio), emitido el 6 de junio de 1998. Y el resto fue historia durante casi 30 años. Mr. Big también regresó a la secuela de la mítica serie de HBO, And Just Like That…, que se estrenó el 9 de diciembre de 2021. Sin embargo Noth solo aparece en el primer episodio de la primera temporada, muriendo al final de este de un infarto mientras hacía deporte en una bicicleta estática.

Mientras se emitía la primera temporada, Noth fue acusado por dos mujeres de haber sido víctimas de agresión sexual, hechos ocurridos en 2004 y 2015, respectivamente. Las acusaciones se hicieron públicas a través de un reportaje de The Hollywood Reporter.

En aquel momento Noth sostuvo que “las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas" y sostuvo que “los encuentros fueron consensuados”. Añadió que no comprende la sincronía de las denuncias pero repitió que no agredió a las mujeres, según su versión difundida en su declaración pública. Su agencia A3 Artists lo desvinculó, su personaje fue eliminado de The Equalizer y los productores de And Just Like That... suprimieron escenas ya rodadas. Además, otras mujeres salieron a relatar experiencias similares y Nothapenas consiguió papeles desde entonces; su regreso a la pantalla con The Block quedó demorado y sin fecha confirmada. Parker, junto a Cynthia Nixon y Kristin Davis, emitió un comunicado solidario: “Apoyamos a las mujeres que se presentaron y compartieron sus dolorosas experiencias... Sabemos que debe ser algo muy difícil y las felicitamos por ello". En entrevistas posteriores Parker dijo que no mantiene contacto con Noth, y la tensión entre ambos persiste.