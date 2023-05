Las dos exitosas películas de Martin Scorsese que Robert De Niro rechazó

Esta decisión por parte del consagrado actor hizo que su primera colaboración con Scorsese y Leonardo DiCaprio llegue recién ahora con la futura película "Killers Of The Flower Moon" .

Scorsese agregó: “Así que con Bob, después de Casino, nos detuvimos por un tiempo e hice Kundun y Bringing Out The Dead. Y luego Pandillas de Nueva York. Siempre nos hablamos, sobre eso y todo lo demás. Quería que hiciera Analízate y le dije: 'Ya lo hicimos. Fue Goodfellas'".

“Hablé con él sobre otros proyectos, y en un momento me dijo: 'Sabes el tipo de cosas que me gusta hacer contigo'. Y yo dije, 'Está bien'. Eso se convirtió en The Irishman, y tomó nueve años. “Siempre estábamos buscando. '¿Qué pasa con Los Infiltrados ?' 'Nah, no quiero hacer eso.' 'DE ACUERDO'".

Cuando se le preguntó si rechazó Pandillas de Nueva York, Scorsese respondió: “Eso fue solo un registro. Literalmente, dijo: '¿Qué estás haciendo?' 'Estoy haciendo esto. ¿Te interesa?' 'No.' 'DE ACUERDO'. Siempre hablábamos de ese tipo de cosas, porque él es el único que sabe de dónde vengo y quién soy, de ese período de tiempo cuando teníamos 15 o 16 años”.

De qué trata Killers Of The Flower Moon

Killers of the flower moon.jfif Paramount Pictures

Killers Of The Flower Moon se basa en el libro de no ficción de David Grann sobre una serie de asesinatos en Oklahoma en la Nación Osage durante la década de 1920. Junto a De Niro y DiCaprio, la película está protagonizada por Jesse Plemons, Lily Gladstone, Brendan Fraser y John Lithgow.

La película se estrenará en el Festival de Cine de Cannes el 20 de mayo, antes de su estreno en cines en los EE. UU. el 20 de octubre de 2023.