La serie de Netflix para los fanáticos del Western: dos crímenes que mantendrán a todos al borde del sillón

Los fuertes intereses que chocan en esta historia hacen de esta producción algo imperdible para los amantes del género.

Lena Headey protagoniza Los Abandonados, disponible en Netflix. Imagen: Netflix

Netflix suma un nuevo western a su catálogo, con una apuesta fuerte en el género. La serie llega en un momento en que muchos buscan nuevos contenidos intensos y dramáticos: y esta producción promete convertirse en uno de los estrenos más comentados del fin de año.

Con un clima de frontera implacable y tensiones que combinan poder, venganza y aspiraciones, "Los Abandonados" está diseñada para mantener al espectador atrapado.

Los abandonados Una de las series más esperadas de Netflix. Imagen: Netflix De qué trata Los abandonados, la nueva serie de Netflix Los Abandonados se ambienta en 1854, en el Territorio de Washington, un paisaje fronterizo hostil donde la ley es tenue y la supervivencia una batalla diaria. La trama gira en torno a dos familias muy distintas cuyas rivalidades se vuelve inevitable al chocar sus intereses: por un lado, un clan acomodado con minas de plata y poder político; por el otro, un grupo de huérfanos, inmigrantes y marginados que sólo buscan un lugar donde vivir con dignidad.

El conflicto se dispara a raíz de “dos delitos, un oscuro secreto, un amor imposible y un terreno lleno de plata”, ingredientes que desatan una guerra silenciosa por tierra, supervivencia y justicia en un mundo sin más reglas que las que impone el poder. En ese contexto, Los Abandonados reformula el clásico western desde una mirada femenina: las protagonistas no son héroes tradicionales, sino mujeres complejas, fuertes, dispuestas a todo por proteger a los suyos.

Netflix: tráiler de Los abandonados Embed - Los abandonados | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de Los abandonados Lena Headey (Fiona Nolan)

Gillian Anderson (Constance Van Ness)

Nick Robinson (Elias Teller)

Aisling Franciosi (Trisha Van Ness)

