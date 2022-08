El patrón amoroso de Leonardo DiCaprio: tope de 25 años

Naomi Campbell (1995)

Un año más tarde, en 1995, Leo se fijó en una chica cuatro años mayor que él, la modelo del momento, Naomi Campbell, lo mismo, a penas un año de noviazgo, cuando ella tenía 24 años.

Kristen Zang (1996-97), Amber Valletta y Eva Herzigova (1998)

De 1996 a 1998, Leonardo DiCaprio no tuvo pareja estable, pero no fue porque no lo intentase. Ninguna superaba los 25 años, y la modelo Kristen Zang destacó que el actor la dejó porque era "muy infantil" para él.

Gisele Bündchen (2000-2005)

image.png

En el año 2000 logró encontrar algo de estabilidad con Gisele Bündchen, con la que estuvo algo más de cuatro años, aunque nunca se comprometieron.

Bar Rafaeli (2005-2011)

Después de Bündchen, Leonardo comenzó a salir con Bar Rafaeli, 10 años menos que él, estando juntos durante seis años.

Blake Lively (2011)

image.png

La hoy feliz mujer de Ryan Reynolds mantuvo con él una breve pero intensa relación. Blake tenía 23 años y DiCaprio, 37

Erin Heatherton (2012) y Toni Garrn (2013-2014)

Erin tenía 22 años y Toni 20 cuando sus vidas se cruzaron con las de un Leo que empezaba a casi doblar en edad a sus parejas. Ambas eran modelos.

Kelly Rohrbach (2015) Nina Agdal (2016)

Leo mantuvo su perfil, jóvenes y modelos: Kelly tenía 25 y Nina 24.

Camila Morrone (2017-2022)

DiCaprio, de 47 años, y la modelo Camila Morrone, de 25, decidieron poner fin a una relación de cinco años, dos meses después de que ella cumpliese los 25. Hija de la actriz Lucila Polak, quien fue pareja de Al Pacino durante más de una década