Lía Jelín: "El teatro es sangre, sudor y lágrimas"

“Creo que hay un mandato desde los más altos directivos, aquellos que no conocemos, que nos dicen: quédate en casa, no salgas, mirá películas en las plataformas, que están hechas por computadoras y no son realmente buenas. Son como dar un beso a través de un vidrio. El teatro es carne con carne, persona con persona. Eso no va a cambiar nunca. Y esa es la magia del teatro, que sigue estando viva: sangre, sudor y lágrimas”, dice Lía Jelín, que a sus 89 años dirige “La vida no viene sola”, comedia tipo café concert con dramaturgia e interpretación de Alex Pandev. Debuta mañana en El Tinglado y es la historia de una desilusión de amor que se transforma en una conquista de vida, con música original de Minino Garay. Conversamos con Jelín.