Lo nuevo de Pedro Almodóvar con Pedro Pascal y Ethan Hawke llega al Festival de Cannes

El Festival de Cannes confirmó que el cortometraje Strange Way Of Life de Pedro Almodóvar se estrenará mundialmente en su próxima edición número 76, del 16 al 27 de mayo.

Se esperaba ampliamente que la película se proyectara en Cannes después de que el director le dijera a la cantautora Dua Lipa que esperaba que se estrenara en el festival en una entrevista para su podcast At Your Service en enero.

Otros títulos ya confirmados por el festival incluyen la película de apertura Jeanne du Barry de Maïwenn, protagonizada por Johnny Depp, The Killers Of The Flower Moon de Martin Scorsese e Indiana Jones And The Dial Of Destiny.