Lollapalooza Argentina 2024 confirma sus sideshows: quiénes son y dónde serán

Los sideshows del Lollapalooza Argentina 2024

Pero #LollaAR no sería todo lo que es si no fuera además por la curaduría de su oferta de sideshows, esos recitales individuales para quienes ese finde de música los deja con ganas de todavía más o quienes apuestan por ver a sus artistas favoritos en un entorno más íntimo. Para la previa del finde de la máxima celebración de la música, el jueves 14 de diciembre se podrá disfrutar de los shows de Phoenix (C Complejo Art Media), Omar Apollo (Niceto Club) y The Driver Era (Teatro Vorterix). Por su parte, el lunes 18 de marzo, posterior al festival, King Gizzard & the Lizard Wizard (Teatro Vorterix).