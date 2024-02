Lollapalooza Argentina 2024: ¿cuándo y dónde retirar las pulseras?

lollapalooza.jpg

Cashless

La pulsera también será el único método de pago de comida, bebida y merchandising dentro del evento. Una vez que tengan la pulsera, los asistentes deberán cargarle dinero a través del sistema Lollacashlesses hasta 24 horas antes del comienzo del festival. Hay hasta seis cuotas sin interés y 20% de recarga mediante un banco y una compañía telefónica en específico.

¿Cuándo tengo que ponerme la pulsera?

Debes colocarla en la mano derecha antes de llegar al festival. Es importante que cada persona tenga la pulsera bien ajustada y con el chip mirando hacia arriba antes de ingresar al Hipódromo de San Isidro.

Chano lollapalooza.jpg Telam

Line up por día del Lollapalooza Argentina 2024

Lollapalooza LINE UP_FEED X DIA.png

Listado completo de artistas del Lollapalooza Argentina 2024

Blink-182, Feid, SZA, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit, YSY A, Hozier, The Offspring, Thirty Seconds to Mars, Phoenix, Miranda!, Jungle, Diplo, Above & Beyond Meduza, Cristian Castro, Dom Dolla, The Blaze, Grupo Frontera, Rina Sawayama, Dove Cameron, Bandalos Chinos, ZHU, Timmy Trumpet, Omar Apollo, King Gizzard & the Lizard Wizard, MK, JADEN, Mariano Mellino, Peces Raros, Kenia OS, Robleis, Latin Mafia, Loud Luxury, Pierce The Veil, Bhavi, The Driver Era, Saiko, FLETCHER, FMK, BM, León Larregui, Jere Klein, Nothing but Thieves, Dayglow, Dombresky, El Zar, Overmono, Mesita, Ximena Sariñana, GALE, Alejo Isakk, Koino Yokan, Juliana Gattas, Winona Riders, Blair, Mechayrxmeo, Santi Muk, Franzizca, Akriila, NSQK, _Evlay (hybrid, set), Luca Bocci, Chico Blanco, JAZE, Anita B Queen, Nenagenix, Santi Celli, Pacifica, Fermin, ill Quentin, Abril Olivera, Paula Prieto, Lia Kali, Oney1, Joven Breakfast, Un Verano, El Culto Casero, Canals, Mujer Cebra, Mar Marzo, Mat Alba, Fin del Mundo, Babeblade, Juana Rozas, Trucha, Daniela Milagros, Joelle, Fiah Miau.