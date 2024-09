Lollapalooza Argentina 2025: confirmado el line up por día del festival

Finalmente se conoció el line up por día del Lollapalooza Argentina 2025 . A dos semanas de haberse revelado el line up para su edición histórica por el décimo aniversario, #LollaAR, presentado por FLOW y producido por DF Entertainment y C3 Presents, confirma la grilla de cada día del fin de semana del 21, 22 y 23 de marzo de 2025 en el Hipódromo de San Isidro .

Para el debut de su edición 2025, el viernes 21 de marzo, #LollaAR apostó por dos de las figuras que más marcaron la música en el cambio de milenio: el príncipe del pop y ex NSYNC Justin Timberlake y la estrella canadiense Alanis Morissette . El de Justin Timberlake será el primer show del artista en Argentina , una ocasión perfecta para recorrer toda su historia como uno de los más grandes representantes del pop de las últimas décadas, mientras que Alanis Morissette aportará sus himnos crudos de desamor como “You Oughta Know”. La grilla de este primer día continúa con Foster the People , presentando su nuevo disco Paradise State of Mind, Los Ángeles Azules con su cumbia mexicana y las canciones de Mon Laferte , Charlotte de Witte ,CA7RIEL & Paco Amoroso, Parcels, BLOND:ISH y Lasso , entre muchos otros.

La segunda jornada tendrá como headliners a Shawn Mendes, que estará estrenando todo el material de Shawn, el disco que lanzará en octubre, un regreso profundo a la música luego de enfrentar un proceso de autoconocimiento del que ya se conocen canciones como "Why Why Why"; y a TOOL, la legendaria banda de metal progresivo que visitará el país por primera vez y pondrá el broche de oro a la jornada a puro virtuosismo. WOS lanzará sus barras que lo han convertido en una de las más grandes figuras del rap actual, la canadiense Tate McRae aportará más pop del mejor, La K’onga demostrará por qué lleva al cuarteto cada vez más lejos, el DJ y productor rusoalemán Zedd pondrá a todos a bailar electro y dance, Teddy Swims brillará en el cruce de R&B, soul, country y pop y The Marías traerán todas las canciones de The Submarine Tour. Completarán la grilla artistas de la talla de Sepultura, Inhaler, Wave To Earth, San Holo y Artemas.