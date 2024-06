Lollapalooza Argentina confirma las fechas de su 10ma edición en 2025: dónde comprar las entradas

Aquellos que reciban el código de compra, a $120.000 + service charge en hasta 6 cuotas sin interés de $20.000 pagando con tarjeta Santander American Express + service change. Tickets disponibles únicamente a través de la web de AllAccess.com.ar. Más información sobre Lolla FAM en http://www.lollapaloozaar.com/lollafam.

Entradas del Lollapalooza para todos los gustos

Luego de la instancia Lolla FAM, llegará la preventa exclusiva para clientes Santander American Express de los ya conocidos Early Bird, a partir del jueves 6 de junio a las 10 AM. Una vez agotados los Early Bird se pasará automáticamente a la etapa Preventa 1 y así sucesivamente a las siguientes etapas de venta.

Los abonos disponibles -¡Y también nuevas incorporaciones!- para la décima edición de Lollapalooza que podrán comprarse desde el 6 de junio son:

3 Day Pass: acceso al festival con más de 100 bandas y 5 escenarios

Compra de comida y bebida de los mejores chefs y restaurantes

Compra de merch oficial de bandas y del festival

Acceso al beergarden para mayores de 18 años

Acceso a los sectores Espíritu Verde, Rock & Recycle, Kidzapalooza y mucho más!

Recorrida de obras de arte de distintos artistas

estaciones de agua gratuitas

Puestos de carga de cashless

Alquiler de lockers

Los menores de 10 años entran gratis con un adulto con entrada

3 Day Pass Plus: ingreso a dos sectores exclusivos dentro del predio donde habrá:

Espacios de relax con sombra

Acceso a wifi

Baños preferenciales

Pantallas gigantes con transmisión del festival

Acceso exclusivo a compra de gastronomía, merch, bebidas y carga de cashless

Juegos en el césped

Staff dedicado a atender las necesidades de aquellos que tengan este abono.

3 Day Pass Lolla Lounge: Ingreso exclusivo a la zona de Lounge & Terrazas:

Vista preferencial a los escenarios principales del festival

Áreas de relax y descanso

Acceso a wifi

Baños preferenciales

Lockers

Acceso a compra de comida y bebida exclusivos, carga de cashless

Staff dedicado a atender las necesidades de aquellos que tengan este abono.

Es difícil describir todo lo que es Lollapalooza Argentina: días perfectos en un gran predio al aire libre que se convierte en el paisaje ideal para dejarse sorprender por los shows, la propuesta artística y gastronómica, un plan pensado para ir con amigos, en familia, un festival con conciencia y propuestas sustentables, Pero por excelencia, Lollapalooza Argentina es su música: en total son más de 1.000 bandas y solistas nacionales e internacionales las que formaron parte del corazón y la historia del festival.

Desde 2014 tuvieron paso por el país - y muchas veces siendo Lollapalooza su primer acercamiento a la Argentina- artistas internacionales como Red Hot Chili Peppers, Metallica, Eminem, Foo Fighters, Billie Eilish, Blink-182, Arctic Monkeys, Miley Cyrus, The Strokes, Feid, The Weeknd, Drake, SZA, Kendrick Lamar, Twenty One Pilots, Lana Del Rey y muchos más.