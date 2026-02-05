Polémica por el estreno en cines del documental de Melania Trump: salas vacías pese a recaudar u$s7 millones + Seguir en









La película producida por Amazon, que narra la vida de Melania hasta la segunda investidura de su marido Donald como presidente en 2024.

El documental que costó u$s75 millones se estreno este fin de semana en cines.

Melania, el documental sobre la Primera Dama de los Estados Unidos, Melania Trump, puede haber tenido su fin de semana de estreno en taquilla impulsado por compras al por mayor, según los informes.

La película producida por Amazon, que narra la vida de Melania hasta la segunda investidura de su marido Donald como presidente en 2024, recaudó 7 millones de dólares en su primer fin de semana.

Si bien es un debut sólido para un documental, el estreno fue significativamente mayor que el de la mayoría de las películas de este género, y surgieron en línea informes de proyecciones vacías en cines de Estados Unidos y Reino Unido. Actualmente, la película tiene una calificación del 5% en Rotten Tomatoes, y un crítico de The Guardian le dio cero estrellas de cinco.

Melania y la sospecha de venta de entradas falsas Al examinar el fin de semana de estreno de la película, The Daily Beast informa que ha habido acusaciones de "venta de entradas falsas" para aumentar la recaudación de la película.

El artículo cita al experto en taquilla Tom Brueggemann, cuyas afirmaciones a través de su Substack: “Fuentes de la industria dicen que hubo indicios de que se compraron bloques de entradas para el fin de semana, que luego se distribuyeron a hogares de ancianos, activistas republicanos y otras partes interesadas de forma gratuita para ayudar a aumentar las audiencias”.

El reportero de Puck, Matthew Belloni, quien investiga las acusaciones, escribió que el distribuidor Amazon y las cadenas de cine AMC y Regal le dijeron que "no experimentaron compras en bloque inusuales de entradas" para la película. Belloni añadió la salvedad de que “las cadenas de cines no necesariamente lo saben, por supuesto”. Brueggemann también admitió que "la documentación al respecto es incompleta" y que no está claro qué efecto tuvo la compra en masa en el total, dado que sería "lógico" que una película con este público objetivo alcanzara el total que logró legítimamente.

