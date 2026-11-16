Anthropic debuta en Wall Street: qué lugar ocuparía entre las 10 mayores salidas a bolsa de la historia + Agregar ámbito en









La compañía de IA detrás de Claude busca recaudar hasta u$s64.400 millones en su oferta pública inicial, en una colocación sólo se compara con el récord de SpaceX en junio. El debut de esa empresa de Elon Musk ya reordenó el top ten.

Anthropic: Debutará en Wall Street con una oferta pública inicial de acciones que podría recaudar hasta u$s64.400 millones. Robb Miller

Anthropic, la empresa desarrolladora de la IA Claude, debutará el jueves en Wall Street con una oferta pública inicial de acciones que podría recaudar hasta u$s64.400 millones.

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Según un ranking de la agencia AFP, estas son las diez mayores salidas a bolsa de la historia por volumen de fondos captados. El debut de SpaceX desplazó a Facebook al undécimo lugar.

Los montos, elaborados por Renaissance Capital, excluyen la eventual opción de sobreasignación: un lote extra de acciones que los bancos pueden colocar más tarde si hay mucha demanda.

SpaceX: Lidera el ranking histórico de salidas a bolsa con u$s75.000 millones captados. ChatGPT IA El detalle de las diez mayores salidas a bolsa de la historia SpaceX: u$s75.000 millones. El grupo estadounidense de tecnología espacial e inteligencia artificial de Elon Musk debutó en el Nasdaq en junio de 2026 y captó casi el triple del récord anterior. Saudi Aramco: u$s25.600 millones. La compañía petrolera saudita recaudó esa suma en la Bolsa de Riad en diciembre de 2019. Alibaba: u$s21.800 millones. El gigante chino del comercio electrónico debutó en la Bolsa de Nueva York en septiembre de 2014. SoftBank Corp: u$s21.300 millones. La compañía japonesa salió a la bolsa de Tokio en diciembre de 2018. AgBank: u$s19.200 millones. El banco chino Agricultural Bank of China comenzó a cotizar en las bolsas de Shanghái y Hong Kong en julio de 2010. ICBC: u$s19.100 millones. Otro banco chino, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), también eligió Hong Kong y Shanghái para su salida a bolsa en octubre de 2006. NTT Mobile: u$s18.100 millones. El operador japonés de telefonía móvil debutó en la Bolsa de Tokio en octubre de 1998. Visa Inc: u$s17.900 millones. La compañía estadounidense de tarjetas de crédito comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York en marzo de 2008. AIA Group: u$s17.800 millones. Esta filial asiática de la aseguradora estadounidense AIG salió a bolsa en Hong Kong en octubre de 2010. Enel: u$s16.500 millones. El gigante italiano de la energía, cuyas acciones cotizan en Milán y Nueva York, debutó en bolsa en noviembre de 1999.