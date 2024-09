María Becerra habló con Susana Giménez sobre la dolorosa perdida de su embarazo

“Lo vi que andaba medio lento, que no agarraba mis indirectas, pero yo sabía que él quería. Entonces quería tomar un curso de joyería para hacer las alianzas yo misma y me di cuenta que era complicado porque llevaba mucho tiempo, no llegaba, así que los mandé a hacer pero con mi diseño. Lo amo, le mando un beso que nos está viendo”, contó la joven en referencia a J Rei .

El doloroso momento de María Becerra tras la perdida de su embarazo

“Tuve un embarazo ectópico, fue bastante duro, lo sigue siendo. Es un duelo porque uno se prepara para otra cosa. A la semana que me enteré estábamos viendo cómo decírselo a la familia, quería esperar a los tres meses. Tenía miedo porque sentía muchos dolores, sospechaba, y de repente un día estaba ensayando para un evento que tenía y cantando comencé a tener dolores muy fuertes. Di una entrevista y me tuve que desabrochar el botón de la inflamación”, comenzó contando sobre el difícil momento.

Y completó: “No quería ir a una clínica y que todos me vieran. Una amiga me ayudó y me llevó a una clínica, me hicieron un estudio y tenía una hemorragia interna, por eso los dolores. Me recuperé muy bien y estoy muy agradecida con los médicos. Vamos a insistir, los dos queremos ser padres, él es el amor de mi vida, hace dos años que estamos juntos. Yo no quiero estar con otra persona, no me interesa nadie más que él y es el mejor compañero del mundo”.