María Becerra mostró un emotivo cuadro a un mes de ser internada: "Mucha oscuridad y un poco de esperanza"

Una jeringa, pastillas y una flor marchita son algunos de los elementos que podrían asociarse a la "oscuridad" de la cual la joven habla. Pero también se muestra, apartada en una esquina, a una mariposa y una pequeña flor como signo de esperanza.

"Hoy les comparto este triste cuadro que empecé hace unos 25 días y aún no pude terminar….tampoco creo que lo haga nunca ya que siempre que intento seguirlo me pongo a llorar. Representa mucha oscuridad este cuadrito para mí, pero también un poco de esperanza…ahí a lo lejos ahi por debajo a la derecha donde se ve un poco despintado queria hacer algunos globitos flotando, pero nunca pude."