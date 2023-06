Mark Ruffalo vuelve a HBO con una miniserie del creador de Mare of Easttown

Brad Ingelsby vuelve a HBO luego de serl el responsable exito protagonizado por Kate Winslet Mare of Easttown . Esta vez será con una miniserie protagonizada por Mark Ruffalo, según informa el portal The Hollywood Reporter. El actor además de protagonizar será uno de los productores ejecutivos.

La serie, de tono policial, había estado en proceso mucho antes de que comenzara la huelga de escritores, y las decisiones de reparto también se tomaron antes de esa fecha. No se ha producido ningún desarrollo adicional desde que comenzó la huelga a principios de mayo, y aún no hay una fecha de inicio para la producción.

El regreso de Brad Ingelsby y Mark Ruffalo a HBO

La serie sin título marca el regreso a HBO tanto para Ruffalo como para Ingelsby. El actor ganó un Emmy en 2020 por la serie limitada I Know This Much Is True y también protagonizó la película de 2014 The Normal Heart (por la que también obtuvo una nominación al Emmy). Ingelsby creó y fue productor ejecutivo de Mare of Easttown para HBO, que ganó cuatro premios Emmy y le valió a Ingelsby una nominación por escribir.