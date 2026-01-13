De cuánto será el aumento de la AUH ANSES en febrero 2026: este es el monto exacto + Seguir en









A partir del dato de inflación que se dio a conocer este martes, las prestaciones de ANSES aumentarán en febrero.

De cuánto será el aumento de AUH para febrero.

Tras la publicación de la última actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue de 2,8% en diciembre, se confirmó de cuánto será el incremento de la AUH, las jubilaciones y otros programas sociales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a lo largo de febrero de 2026.

Este ajuste mensual se realiza en base al dato de inflación arrojado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De acuerdo con las últimas mediciones, el aumento quedó definido en 2,8%. Este ajuste se viene llevando a cabo desde abril de 2024.

Los montos de la AUH vigentes para febrero 2026 son: Asignación Universal por Hijo: $129.032,50.

AUH por Discapacidad: $420.148,74.

Asignación Familiar por Hijo: $ 64.522,42.

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $210.083,11. Monto de la AUH de ANSES en febrero 2026 Asignación Universal por Hijo: al retenerse el 20%, el valor queda en $103.226.

Asignación por Embarazo: $103.226. Montos que percibirán los jubilados y pensionados en febrero de 2026 Jubilación mínima sin bono: $359.081,79

Jubilación mínima con bono: $429.081,79

Pensión No Contributiva a Madres de 7 hijos sin bono: $359.081,79

Pensión No Contributiva a Madres de 7 hijos con bono: $429.081,79

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sin bono: $287.265,82

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con bono: $357.265,82

Asignación Universal por Hijo (AUH): $103.226.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $210.083,11. Extras que pueden cobrar Es importante recordar que el organismo retiene un 20% de la prestación por mes. Para que los titulares puedan acceder al dinero acumulado es necesario que presenten la Libreta AUH donde se certifica la escolarización del menor, que los controles de salud estén al día y el seguimiento del calendario de vacunación oficial.

Por otro lado, existe otra opción para recibir un ingreso extraordinario y es el Complemento Leche, beneficio que se le entrega a los titulares que cuenten con hijos menores de 3 años. Esta ayuda está destinada a la alimentación del niño y es un pago de $40.000,00.

