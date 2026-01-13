SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

13 de enero 2026 - 17:20

El Indio Solari agradeció el doctorado honoris causa que le entregó la UBA en diciembre

El artista se expresó mediante un audio para agradecer a quienes impulsaron la distinción. "Le agradezco a la Universidad de Buenos Aires y a aquellos que les parece bien que yo merezca esta distinción", indicó.

El Indio Solari agradeicó el doctorado honoris causa que le entregó la UBA en diciembre.

A través de un audio enviado a la institución, el excantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota expresó su agradecimiento a quienes impulsaron la distinción.

“Habla Indio, quería por este medio agradecerles tanto al rectorado como a todos aquellos que han tenido que ver e impulsaron esta distinción que a mí me pone muy feliz. Le agradezco a la Universidad de Buenos Aires y a aquellos que les parece bien que yo merezca esta distinción. Les mando un gran abrazo y muchas gracias”, señaló el artista.

El Doctorado Honoris Causa entregado al Indio Solari

El doctorado fue entregado en diciembre pasado, como reconocimiento a su trayectoria y aporte a la cultura popular. "Con una trayectoria artística de más de cinco décadas, la extensa obra musical de Carlos Alberto Solari -conocido artísticamente como Indio Solari- lo ha convertido en una figura central del rock argentino y latinoamericano, así como en una personalidad destacada del arte y la cultura popular de nuestro país”, indició el Consejo Superior de la UBA.

En ese sentido, se destacó que proyectos, tanto Patricio Rey como Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, se constituyeron en "hitos de la música popular y en experiencias comunitarias singulares en torno a sus presentaciones en vivo".

Por último, se resaltó que sus letras, de "notable densidad poética y simbólica", han sido objeto de análisis desde múltiples perspectivas académicas y que su obra ha contribuido a la construcción de "un lenguaje propio, crítico de la realidad social, el poder y las desigualdades", con una relación singular y profunda con su público.

