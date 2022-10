Martin Scorsese contra la obsesión por la taquilla en el cine: "Es repulsivo"

Scorsese agregó: “Siempre supe que tales consideraciones no tienen cabida en el Festival de Cine de Nueva York, y aquí está la clave también con esto: aquí no hay premios. No tienes que competir. Simplemente tienes que amar el cine aquí”.

Edgar Wright, un amante abierto del cine de Scorsese, compartió pensamientos similares a principios de este mes durante su curso BBC Maestro. Wright recordó cómo su clásico de culto "Scott Pilgrim vs. the World" fracasó durante su primer fin de semana y, sin embargo, apenas se considera una decepción todos estos años después.

“Le he dicho esto a otros cineastas que quizás hayan tenido una reacción inicial similar a una película como la que tuvo 'Scott Pilgrim', es que el fin de semana de tres días no es el final de la historia para ninguna película. La gente no debería aceptar esa idea”, dijo Wright. “Calificar películas por su taquilla es como el equivalente de los fanáticos del fútbol a las películas. La mayoría de mis películas favoritas que hoy se consideran clásicos no se consideraron éxitos en su época”.

Wright agregó: “Puede señalar cientos de películas clásicas, ya sea 'Citizen Kane' o 'Blade Runner' o 'The Big Lebowski'. Entonces, cómo le va a una película en sus primeros tres días nunca es el final de la historia, y cuanto más nos alejemos de ese discurso sobre que los números de taquilla son la totalidad de una película, mejor".

Scorsese se encuentra actualmente en la posproducción de su drama de 200 millones de dólares “Killers of the Flower Moon”, protagonizado por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. La película se estrenará en los cines y se transmitirá en Apple TV+ en 2023.