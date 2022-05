Daredevil tendrá una nueva serie en Disney+.

Defenders.png Marvel Studios

Los rumores sobre una serie de "El hombre sin miedo" circulan hace mucho tiempo y se incrementaron los últimos meses con las apariciones de Charlie Cox (Matt Murdock o Daredevil) y Vincent D'Onofrio (Wilson Fisk) en otros productos de Marvel, cómo "Spider-Man: Sin Camino a Casa" o "Hawkeye". La llegada de las series que Marvel produjo con Netflix entre 2015 y 2017 a Disney+ también hicieron crecer la expectativa de futuros proyectos sobre este personaje.

El dúo de guionistas creó la serie de cable "Cover Affairs", la cual tuvo cinco temporadas entre 2010 y 2014. También produjeron otras series como "The Enemy Within", "The Brave" y "Containment".

Daredevil y las series de Marvel hechas por Netflix llegan a Disney+

marvel netflix disney Disney+

El 29 de junio, Disney+ sumará las series live action de Marvel que fueron producidas por Netflix entre 2015 y 2017. Se trata de Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders y The Punisher, que fueron producidas por la plataforma de streaming cuando Disney aún no tenía su propio sistema.

Este catálogo abandonó Netflix el pasado mes de marzo cuando vencieron los contratos de distribución entre ambas compañías. A pesar de haberse ideado en el contexto del gran éxito del Universo Cinematográfico de Marvel, los éxitos medios que consiguieron estos títulos, sumado al desarrollo de series propias para Disney+ por parte de Marvel, causaron la cancelación de todas ellas.