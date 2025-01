Más problemas para L-Gante: le suspendieron la licencia de conducir

El cantante de cumbia 420, Elián Valenzuela, mejor conocido como L-Gante , sufrió la inhabilitación de su licencia de conducir por utilizar su teléfono celular y no llevar el cinturón de seguridad abrochado mientras manejaba su auto. El Ministerio de Transporte bonaerense confirmó la medida.

Todo se originó a partir de un video subido a redes sociales, donde se puede ver a la actual pareja de la exmodelo Wanda Nara usando el celular mientras conducía, así como también la no utilización del cinturón de seguridad. A partir de aquello, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) remitió el pedido a las autoridades de la provincia de Buenos Aires, donde Valenzuela tiene radicada su licencia.

En este contexto, el organismo recordó que la " Ley Nacional de Tránsito número 24.449 prohíbe el uso del celular al conducir y establece como obligatorio utilizar el cinturón de seguridad, considerando una falta grave no cumplir con esta normativa".

l-gante.mp4 Con el celular y sin cinturón: así conduce L-Gante.

"Un riesgo gravísimo"

El titular del ministerio, Martín Marinucci, sostuvo: "Cada persona que se sube al auto, no se pone el cinturón y encima utiliza el celular mientras maneja, representa un riesgo gravísimo para la sociedad".

Marinucci fue quien lanzó la campaña de Seguridad Vial, un click que te salva para concientizar la importancia del uso del cinturón de seguridad y las precauciones que hay que seguir cuando uno maneja un vehículo.

Cabe destacar que el uso del teléfono celular durante la conducción está expresamente prohibido, ya que disminuye la capacidad de atención, afecta la audición, reduce el tiempo de reacción y aumenta el riesgo de siniestros viales.

Es importante remarcar la utilización del cinturón de seguridad como un elemento fundamental para la protección del conductor y los ocupantes del vehículo, evitando que, en caso de una colisión o maniobra brusca, puedan ser expulsados del habitáculo con consecuencias potencialmente fatales.

La pérdida millonaria que tuvo L-Gante en Mar del Plata

El mundo de los artistas y cantantes argentinos está lleno de lujos, pero también de riesgos. En un abrir y cerrar de ojos, una fortuna puede desaparecer, como le ocurrió recientemente a L-Gante en Mar del Plata. Mientras disfrutaba de la Costa Atlántica, el cantante protagonizó un episodio que lo dejó sin una de sus preciadas joyas.

Este insólito accidente no solo desató curiosidad, sino que también puso en evidencia el estilo de vida extravagante de los famosos. Pero eso no fue todo: durante su visita a “La Feliz”, L-Gante también habló sobre Wanda Nara y la China Suárez, en declaraciones que no pasaron desapercibidas.

El cantante viajó a Mar del Plata por compromisos laborales y aprovechó la ocasión para disfrutar de las playas locales. Sin embargo, lo que prometía ser un día perfecto se transformó en una anécdota amarga cuando L-Gante perdió un medallón de oro valuado en unos 10 mil dólares mientras grababa un videoclip.

“Estábamos filmando una escena con una moto de agua, me metí al mar y una ola golpeó mi pecho. Ahí sentí cómo el medallón se desprendió y desapareció en el agua”, comentó el artista en diálogo con el programa Puro Show. Aunque intentó tomárselo con humor, la pérdida no pasó desapercibida.

Según trascendió, el accidente ocurrió cuando una ola más fuerte de lo esperado impactó sobre su cuerpo mientras practicaba surf. A pesar de los esfuerzos por recuperar el costoso objeto, hasta el momento no hubo éxito. “Lo que el agua se llevó”, bromeó L-Gante al respecto, demostrando su estilo desenfadado.

El incidente generó incluso un pequeño operativo de búsqueda, con la esperanza de que la joya pudiera ser encontrada. Sin embargo, las probabilidades de recuperar un objeto de ese valor en el mar son mínimas. “Lecciones de la vida”, concluyó el músico, intentando minimizar el mal trago.