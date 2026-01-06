MasterChef Celebrity: quién fue el participante eliminado en la primera gala del año

Tras dos semanas sin galas de miércoles, Telefe tuvo este lunes su gala de eliminación de MasterChef Celebrity , que tuvo una despedida inesperada.

La clásica gala de eliminación fue suspendida el pasado miércoles por coincidir con la noche previa al fin de año, por lo que la última salida había sido el lunes pasado, cuando Momi Giardina dejó el reality.

Luego del parate, este domingo fue el turno de la última chance, en la Chino Leunis logró subirse al balcón, y este lunes se volvieron a encenderse las hornallas del reality culinario que conduce Wanda Nara para conocer al nuevo eliminado.

Luego de lo que fue una competencia con mucha tensión, la definición fue entre Ian Lucas, Miguel Ángel Rodríguez y Sofi Martínez . Finalmente, la periodista deportiva resultó eliminada.

El anuncio generó un clima de fuerte emoción en el estudio, con abrazos entre los participantes y palabras de reconocimiento por parte del jurado.

“Sos una gran profesional, todos los que pasan por MasterChef dejan una huella y vos no sos la excepción”, le dijo Donato. Betular destacó su evolución dentro del certamen y Martitegui fue contundente: “Vos ganaste y la gente ganó porque te conoció”. Wanda Nara, por su parte, subrayó que el programa permitió mostrar una faceta distinta de la periodista, más allá del rol habitual frente a las cámaras deportivas.

Visiblemente emocionada, Sofi agradeció a la producción, al jurado y a sus compañeros. “Para mí fue todo ganancia. Vengo del palo del periodismo, donde el protagonista es el otro, y acá me tocó estar de este lado. Fue un aprendizaje constante”, expresó. También definió su paso por el reality como “un viaje de egresados”, en referencia al vínculo que construyó con el resto de los participantes.