Mauro Icardi quiso sorprender a Wanda Nara en la TV, pero le salió mal

Finalmente pudo verse a Mauro Icardi , muy esquivo con los medios, en un programa de televisión, pero no le salió tan bien como él creía...

Lo que no caben dudas es que Telefé quiso tirar toda la carne al asador para competir con el estreno de "ATAV 2" , por El Trece , y recurrió a la visita de Mauro Icardi .

El saludo profesional de Wanda a Mauro

El futbolista del Galatasaray saludó en primer lugar a los jurados, Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, y al acercarse a la mamá de sus hijas, en busca del recibimiento más esperado, ella no le dio un beso en la boca.

"No le doy un beso en la boca porque le dejo todo..., le dejo todo marcado", justificó, ante las caras de duda, la conductora e influencer, que se mostró preocupada por marcarlo con su makeup, aunque los rumores no tardaron en llegar sobre todo luego de las profundas crisis que ambos atravesaron, expresada en que, en los hechos, no conviven hace tiempo.