Mel C habló sobre una posible reunión de las Spice Girls: "Ya es hora"

Mel C habló sobre las esperanzas de una reunión de las Spice Girls y dijo que siente que "es hora" de un regreso.

Durante la entrevista, Judd le preguntó a la ex cantante de las Spice Girls sobre la posibilidad de reunirse con las otras integrantes, particularmente con el 30° aniversario de su sencillo debut 'Wannabe' en el horizonte.

Mel C explicó que le encantaría organizar algo para celebrar este hito: " Tiene que haber algo digno de los 30 años transcurridos desde 'Wannabe' . Una vez Spice Girl, siempre Spice Girl".

“Todos nos sentimos así, pero ahora nos estamos reuniendo porque sabemos que si vamos a hacer algo, tenemos que empezar a planificar las cosas para hacerlas bien”, dijo, insinuando que los miembros restantes también están abiertos a un regreso.

“Tenemos que empezar a hacer planes ahora mismo y ponerlos en práctica. Así que crucemos los dedos. Creo que Mel B y yo probablemente entraremos allí con todas nuestras fuerzas. ¡Vamos! ¡Es el momento!”.

image.png Mel C habló sobre una posible reunión de las Spice Girls.

Más adelante en la entrevista, la cantante también habló sobre asociarse con los artistas Rose Gray y Uffie para su próximo proyecto en solitario, y dijo que hizo el disco en colaboración con las mismas personas con las que trabajó en los lanzamientos de las Spice Girls.

“Ha sido una experiencia muy bonita. He estado trabajando con muchos de mis viejos amigos, gente que habrías visto en otros discos y en discos de las Spice Girls, como Biff Stannard, Bryn Christopher, volví a la sala con Bill y Ted, lo cual es muy divertido”, dijo, añadiendo que los fans pueden esperar un sonido más bailable en el lanzamiento.

“Soy una artista pop, pero me encanta la música dance. Me gustan muchos géneros musicales, pero ahora mismo me siento muy inspirada por ser DJ y quiero acercar un poco más mi trabajo como DJ y mi trabajo como artista solista”, añadió. “Vamos a hacer algunos remixes divertidos. Habrá algunos éxitos y estoy muy emocionada de lanzarlos”.

La posible reunión de las Spice Girls

Las esperanzas de una reunión de las Spice Girls han estado en juego durante años y, aunque nada ha sido anunciado oficialmente, la especulación creció en abril pasado cuando el icónico grupo de chicas fue visto dando una actuación sorpresa de su éxito 'Stop' en la fiesta del 50 cumpleaños de Victoria Beckham.

La última vez que actuaron todos juntos en público fue en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.