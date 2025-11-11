Michael Jackson se convierte en el primer artista con éxitos en el Top 10 de Billboard en seis décadas distintas







Jackson entró por primera vez en el Top 10 del Hot 100 como solista en noviembre de 1971 con “Got to Be There”.

Michael Jackson vuelve a la lista de más escuchados.

Michael Jackson regresó al top 10 de la lista Billboard Hot 100 con “Thriller”, que asciende al puesto número 10 tras la temporada de Halloween de 2025. Este hito póstumo consolidó el legado musical de Jackson: el clásico de 1982 acumuló 14 millones de reproducciones en streaming y una audiencia de 9,3 millones de oyentes en la radio, según Luminate.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con un ascenso desde el puesto número 32 (su mejor posición fue el número 4 en 1982), "Thriller" convirtió a Jackson en el primer artista en lograr éxitos en el Top 10 en seis décadas diferentes: los 70, los 80, los 90, los 2000, la década de 2010 y ahora la de 2020. De esta forma, supera a Andy Williams, quien, hasta su fallecimiento en 2012, mantuvo posiciones en el Top 10 durante cinco décadas.

Jackson entró por primera vez en el Top 10 del Hot 100 como solista en noviembre de 1971 con “Got to Be There”. A lo largo de su carrera, acumuló 30 éxitos en el Top 10, incluyendo 13 números 1. Hasta esta semana, su última aparición en el Top 10 fue póstumamente como artista invitado en “Don't Matter to Me” de Drake en 2018.

Tráiler de la película biográfica de Michael Jackson Este resurgimiento se produce tras el lanzamiento del tráiler de la película biográfica Michael, dirigida por Antoine Fuqua, cuyo estreno en cines está previsto para abril de 2026.

La película promete: "'Michael' explora la trayectoria de la superestrella mundial hasta convertirse en el Rey del Pop, ofreciendo una mirada íntima a la vida y el legado perdurable de uno de los artistas más influyentes e innovadores que el mundo haya conocido".

Michael _ Tráiler Oficial - HD La película biográfica Michael se estrenará en abril de 2026. Michael está protagonizada por Jaafar Jackson (sobrino de Michael) en su debut cinematográfico. El elenco también cuenta con Miles Teller como el abogado y asesor de Jackson, John Branca; Colman Domingo como su padre, Joe Jackson; Nia Long como su madre, Katherine Jackson; Jessica Sula como su hermana, LaToya Jackson; Larenz Tate como el fundador de Motown Records, Berry Gordy; Laura Harrier como la pionera ejecutiva musical Suzanne de Passe; y Kat Graham como Diana Ross.