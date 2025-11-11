Jeff Goldblum reveló cómo un papel en una película lo hizo dejar de comer carne

A sus 73 años, Goldblum reflexionó sobre las maneras en que "Wicked" y su próxima secuela, "Wicked: Por Siembre", fueron experiencias particularmente afortunadas.

Jeff Goldblum , estrella de películas como La Mosca, Entre Líneas y Deep Cover , reflexionó recientemente sobre su papel en la primera adaptación cinematográfica de Wicked , el musical basado en la obra de L. Frank Baum . "Soy afortunado. Es poco común poder hacer esto durante un período de tiempo y obtener papeles más fértiles, jugosos, interesantes y relevantes para uno mismo", compartió el lunes en el programa de entrevistas británico This Morning.

Goldblum comenzó a enumerar las maneras en que Wicked y su próxima secuela, Wicked: Por Siembre, fueron experiencias particularmente afortunadas. "Trabajar con Jon Chu fue increíble. Me ha cambiado. Después de hacer esta película —hablamos sobre la crueldad animal— dejé de comer carne y aves ." Por otro lado, bromeó diciendo que "esta Navidad y Acción de Gracias, puede que tenga otra cosa, algo diferente".

Haciendo gala de ese encanto único de Goldblum, capaz de combinar momentos cómicos y conmovedores al mismo tiempo, el actor compartió: "Necesitamos que el mundo funcione para todos los habitantes de la Tierra y para todas las criaturas".

El capítulo final de la historia jamás contada de las brujas de Oz comienza con Elphaba ( Cynthia Erivo ) y Glinda ( Ariana Grande ) separadas y enfrentando las consecuencias de sus decisiones.

Elphaba, ahora demonizada como La Bruja Malvada del Oeste, vive exiliada, oculta en el bosque de Oz, mientras continúa su lucha por la libertad de los Animales silenciados del reino y desesperadamente intenta exponer la verdad que conoce sobre El Mago (Goldblum).

Wicked Por Siempre.jpg Wicked: Por Siempre llega a los cines el 20 de noviembre. Universal

Glinda, por su parte, se ha convertido en el glamoroso símbolo de la Bondad en todo Oz, viviendo en el palacio de la Ciudad Esmeralda y disfrutando de los privilegios de la fama y la popularidad. Bajo la tutela de Madame Morrible (la ganadora del Oscar Michelle Yeoh), Glinda es enviada como un resplandeciente consuelo para Oz, tranquilizando a las masas y asegurándoles que todo está bien bajo el mandato del Mago.

Mientras la fama de Glinda crece y se prepara para casarse con el Príncipe Fiyero (el ganador del Olivier y nominado al Emmy y SAG Jonathan Bailey) en una espectacular boda oziana, ella se ve atormentada por su separación de Elphaba. Intenta mediar una reconciliación entre Elphaba y el Mago, pero esos esfuerzos fracasan, alejando aún más a las dos amigas.

Las consecuencias transformarán para siempre a Boq (el nominado al Tony Ethan Slater) y a Fiyero, y pondrán en peligro la seguridad de la hermana de Elphaba, Nessarrosa (Marissa Bode), cuando una chica de Kansas irrumpa en sus vidas. Mientras una turba enfurecida se levanta contra la Malvada Bruja, Glinda y Elphaba deberán reunirse por última vez. Con su singular amistad como el eje de su destino, deberán verse realmente, con honestidad y empatía, si quieren cambiarse a sí mismas… y cambiar Oz por siempre.

Wicked: Por Siempre llega a los cines el 20 de noviembre.