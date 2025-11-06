"Michael", la película biográfica de Michael Jackson presentó su primer tráiler







El filme es la representación cinematográfica de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes que el mundo haya conocido jamás.

Michael llega en 2026 a los cines de todo el mundo.

Lionsgate y Universal publicaron el primer tráiler de Michael, la próxima película biográfica de Antoine Fuqua que narra la vida del Rey del Pop, Michael Jackson.

Michael está protagonizada por Jaafar Jackson (sobrino de Michael) en su debut cinematográfico. El elenco también cuenta con Miles Teller como el abogado y asesor de Jackson, John Branca; Colman Domingo como su padre, Joe Jackson; Nia Long como su madre, Katherine Jackson; Jessica Sula como su hermana, LaToya Jackson; Larenz Tate como el fundador de Motown Records, Berry Gordy; Laura Harrier como la pionera ejecutiva musical Suzanne de Passe; y Kat Graham como Diana Ross.

De qué trata Michael La película narra la vida de Michael Jackson más allá de la música, recorriendo su trayectoria desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five hasta convertirse en un artista visionario cuya ambición creativa le impulsó a convertirse en el artista más grande del mundo. Destacando tanto su vida fuera del escenario como algunas de las actuaciones más emblemáticas de sus inicios en solitario, la película ofrece al público un asiento en primera fila para ver a Michael Jackson como nunca antes.

Michael _ Tráiler Oficial - HD Dirigida por Fuqua, el galardonado cineasta de Día de Entrenamiento, Olimpo Bajo Fuego y la franquicia El Justiciero, y un guion del tres veces nominado al Oscar John Logan (Gladiador, El Aviador), la película está producida por el ganador del Oscar Graham King (Los Infiltrados, Bohemian Rhapsody: La Vida de Freddie Mercury), John Branca (productor ejecutivo de This Is It y Thriller 40) y John McClain (productor ejecutivo de This Is It y Michael Jackson Live at Wembley July 16, 1988).

