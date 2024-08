Michael Keaton reveló que "no le importó" que cancelaran la película "Batgirl"

Keaton volvió a interpretar a Batman en The Flash de 2023.

A Michael Keaton no le preocupó demasiado que Warner Bros. haya desechado la película Batgirl . La película fue descartada como una de las muchas medidas de reducción de costos implementadas por Warner Bros. últimamente.

"No, no me importaba de una forma u otra", dijo Keaton, a lo que sumó: "Un cheque grande, divertido y bonito".