Paris Jackson se distanció de la película sobre su padre Michael Jackson: "Hablé, no me escucharon, me largué"







La próxima película, titulada simplemente Michael, se estrenará en abril del próximo año. Está dirigida por Antoine Fuqua, y el sobrino de Michael, Jaafar Jackson, interpreta al Rey del Pop.

La hija de Michael Jackson habló sobre su participación en la película.

Paris Jackson dejó en claro que no tiene “ninguna participación” en la próxima película biográfica sobre su padre Michael Jackson.

La próxima película, titulada simplemente Michael, se estrenará en abril del próximo año. Está dirigida por Antoine Fuqua, y el sobrino de Michael, Jaafar Jackson, interpreta al Rey del Pop. Colman Domingo, nominado al Oscar y estrella de Euphoria, interpretará a Joe Jackson, el padre de Michael.

Domingo habló recientemente con la revista PEOPLE sobre la película y mencionó al medio que los hijos de Michael, Paris y Prince Jackson, "apoyaban mucho" la película, habían "conversado brevemente" sobre el proyecto y ella fue "de gran ayuda".

La respuesta de Paris Jackson sobre los dichos de Colman Domingo sobre la película biográfica de Michael Jackson Ayer, Paris Jackson recurrió a las redes sociales para desmentir públicamente las afirmaciones de Domingo. En una serie de historias de Instagram, ya expiradas, escribió, etiquetando a Domingo: "No le digan a la gente que fui 'útil' en el set de una película en la que no participé en absoluto, jaja, qué raro".

Continuó: "Leí uno de los primeros borradores del guion y compartí mis observaciones sobre lo que era deshonesto o no me parecía bien, y cuando no lo abordaron, seguí adelante con mi vida. Ni mis monos, ni mi circo. Que Dios los bendiga y los acompañe".

Más tarde publicó un video aparte en el que decía: "La película se dirige a un sector muy específico del fandom de mi padre y van a estar muy contentos con eso... lo que pasa con estas películas biográficas es que... es Hollywood. Es un mundo de fantasía, no es real, pero te lo venden como tal. Hay mucha edulcoración... la narrativa está siendo manipulada. Hay mucha inexactitud y muchas mentiras descaradas". "Y al final, eso no me convence. No me gusta la deshonestidad. Dije lo que pensaba, no me escucharon, me largué. Ya está. Te va a gustar la puta película, así que ve a verla, disfrútala, haz lo que quieras. Déjame al margen". Más tarde, abordó los comentarios de los espectadores que afirmaron que estaba reaccionando "de manera grosera" a las afirmaciones de Domingo: "Oye, conocí a este hombre dos veces... ambas fueron interacciones muy breves". Junto a Jaafar Jackson y Colman Domingo, la película también contará con Miles Teller como el representante John Branca. La estrella de The Vampire Diaries, Kat Graham, interpretará a la icónica Diana Ross. Kendrick Sampson, de Insecure, interpretará al gigante de la industria Quincy Jones, fallecido en noviembre.