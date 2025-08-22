Millie Bobby Brown: uno por uno los éxitos de la niña de Stranger Things que se convirtió en madre

El recorrido profesional de Millie Bobby Brown, la niña que se volvió furor en la enigmática serie Stranger Things y sorprendió recientemente con la noticia de su maternidad.

Millie Bobby Brown y una carrera maratónica desde que era apenas una niña.

La actriz estrella de la serie Stranger Things, Millie Bobby Brown anunció que se convirtió en mamá junto a su esposo, Jake Bongiovi, hijo del músico Jon Bon Jovi luego de que adoptaran a una pequeña tres meses atrás. Con apenas 21 años, "Eleven" sorprende una vez más con una noticia de su vida privada. Y es que, también su casamiento se realizó en el más absoluto silencio y solo meses después compartío la noticia con sus seguidores.

A principios de año, y cuando nadie imaginaba que Millie pronto sería mamá, ella misma se había manifestado acerca de cuánto deseaba ser madre. "Mi mamá tuvo su primer hijo a los 21 años y mi papá a los 19. Y, ya saben, ha sido mi sueño desde antes de conocer a Jake ", había expresado la joven de 21 años en el podcast Smartless.

Además, recordó sobre su infancia: "Desde que era una niña jugaba con mis muñecas y le decía a mi madre que quería ser mamá igual que ella lo fue conmigo".

Aunque la llegada de una hija revolucionará la vida de los jóvenes padres, la carrera profesional de Millie Bobby Brown no se detiene. Está por estrenarse la temporada final de la serie que logró captar a una inmensa audiencia, Stranger Things , y le dirá adiós a "Once", el personaje que fue un puntapié en su recorrido.

Ese personaje la catapultó hacia otros en el cine tan taquilleros como la serie. Algunos de sus trabajos fueron:

Estado eléctrico,

Damsel,

Enola Holmes 2 -en breve se estrenará la 3-

Godzilla vs Kong,

Enola Holmes,

Godzilla: Rey de los monstruos,

Asesinato en el hormiguero express

A estos filmes se suman algunos video clips y participaciones en series como Anatomía de Grey y Modern Family.

A su tan corta edad, recibió varios premios, el Saturn a mejor actriz joven en una serie de televisión. También fue nominada a los Emmy y al Sindicato de Actores de Cine (SAG) como mejor actriz de reparto en una serie de televisión, por su papel en la serie Stranger Things.

El posteo de Millie Bobby Brown y Jacob Bonjovi para anunciar la noticia

Millie Bobby Brown y Jacob Bonjovi anunciaron a través de la red social Instagram con un posteo que compartieron ambos que se habían convertido en padres. "Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de la adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad en paz y privacidad", cita el comunicado que difundieron.

"Y entonces somos tres. Con amor, Millie y Jake Bongiovi", finalizó el anunció.