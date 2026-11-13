Avril Lavigne tuvo una hija a los 42 años y sorprendió a todos con su posteo en redes + Agregar ámbito en









La cantante anunció este viernes el nacimiento de su primera bebé. Los detalles de las imágenes que publicó en Instagram y el misterio alrededor de su familia.

La artista de 42 años compartió un carrusel de tres postales íntimas para presentar a su primera hija ante sus casi 14 millones de seguidores.

Avril Lavigne sorprendió este viernes 13 de noviembre de 2026 al anunciar que se convirtió en mamá por primera vez a los 42 años. Sin haber dado indicios previos sobre su embarazo ni haber sido captada por los paparazzis durante los últimos meses, la cantante canadiense dio a conocer la llegada de su primera hija a través de su cuenta oficial de Instagram.

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La noticia generó un inmediato impacto entre sus casi 14 millones de seguidores, ya que el ícono de los 2000 transitó toda esta etapa en absoluta reserva y tampoco reveló hasta el momento el nombre de la recién nacida ni la fecha exacta del parto.

El posteo de Avril Lavigne anunciando su maternidad La publicación marcó el regreso de la artista a su perfil principal, donde su último posteo en el feed databa de octubre de 2025. Para anunciar esta nueva etapa personal, Lavigne eligió un carrusel de tres fotografías en blanco y negro acompañado por la frase: "Our Mini Fucking Princess has arrived” ("Nuestra maldita mini princesa llegó"), en referencia al apodo vinculado a su álbum de 2007, The Best Damn Thing.

View this post on Instagram En la imagen principal de la publicación se ve un primer plano de las manos de la recién nacida aferradas al dedo índice de la cantante y sostenidas por debajo por una mano masculina. Para la segunda foto, se la observa vestida con jean y remera corta, sosteniendo y besando a la bebé, que lleva puesto un enterito con estampado animal print de leopardo y un moño en la cabeza

Finalmente, la tercera fotografía muestra tres pares de zapatillas Vans Slip-On a cuadros en blanco y negro alineados sobre una patineta: un par grande de hombre a la izquierda, el de Avril en el centro y unos escarpines miniatura a la derecha. Esto es una referencia directa los looks de Lavigne desde sus inicios en la música y la famosa canción “Sk8er Boi”.

El hermetismo de Avril Lavigne con su familia Tanto el pronombre plural utilizado en el mensaje como la aparición de una mano masculina y el tercer par de zapatillas despertaron interrogantes sobre la identidad del padre de la niña, un dato que la cantante mantiene bajo gran reserva. Tras sus matrimonios con el líder de Sum 41, Deryck Whibley, y el vocalista de Nickelback, Chad Kroeger, además de su compromiso con el músico Mod Sun y su breve relación con el rapero Tyga ese mismo año, la estrella optó por resguardar por completo su vida sentimental actual.

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