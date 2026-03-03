Aseguraron que Griselda Siciliani está en una relación con Dante Spinetta y él salió a aclarar el rumor

La escena arrancó con murmullos y terminó convertida en tema central de la agenda del espectáculo. En las últimas horas, distintos programas de la farándula argentina aseguraron que Griselda Siciliani estaría iniciando un vínculo con Dante Spinetta , una versión que se propagó rápido en redes y generó todo tipo de especulaciones.

El comentario no pasó inadvertido, ya que ambos son figuras conocidas, con trayectorias consolidadas y un historial sentimental que suele captar la atención pública. Mientras algunos hablaban de coincidencias y encuentros recientes , otros señalaban que no había pruebas concretas. En ese contexto, la palabra del músico era esperada casi como un gesto para bajar el ruido.

Finalmente, Spinetta rompió el silencio y enfrentó el tema sin rodeos. Su respuesta buscó desactivar la bola de nieve mediática y marcar límites frente a lo que consideró una interpretación exagerada de los hechos .

Consultado por los rumores, el líder de Illya Kuryaki and the Valderramas fue tajante. Negó que exista una relación amorosa y dejó en claro que no hay nada más que buena onda y respeto. Según trascendió, el artista se mostró sorprendido por la magnitud que tomó la versión y optó por aclarar la situación para evitar malentendidos.

Spinetta, hijo de Luis Alberto Spinetta, mantiene un perfil relativamente bajo en lo que refiere a su vida privada. Si bien no esquiva entrevistas, suele correrse del foco cuando la conversación apunta a su intimidad. Esta vez, eligió hablar para frenar lo que describen como un “teléfono descompuesto” mediático.

Dante spinetta.png

A través de su cuenta de X, Spinetta manifestó: "Dejen de mandar fruta...la última vez ke la vi en persona fue en un cumple hace 10 año más o menos", junto a unos emoticones de pulgar hacia arriba.

En su entorno remarcan que no es la primera vez que se lo vincula sentimentalmente sin confirmación previa. El músico atraviesa un presente artístico activo, con presentaciones en vivo y nuevos proyectos musicales, y no estaría interesado en que su agenda profesional quede opacada por versiones personales. “No hay nada”, habría transmitido con claridad, marcando que el comentario no tiene sustento.

La ruptura de Siciliani con Luciano Castro

El rumor también cobró fuerza porque llega después de la separación de Luciano Castro, con quien Siciliani mantuvo una relación que fue seguida de cerca por el mundo del espectáculo. La actriz había confirmado el final del vínculo tiempo atrás, explicando que atravesaban momentos personales distintos.

Luciano Castro y Griselda Siciliani.jpg

Siciliani, reconocida por su trabajo en televisión, cine y teatro, ha sabido mantener cierta reserva sobre su intimidad, aunque su relación con Castro tuvo alto perfil. Compartieron proyectos, apariciones públicas y declaraciones cruzadas que alimentaron la atención mediática. Cuando anunciaron la ruptura, hablaron de manera madura, sin escándalos, pero el tema siguió generando comentarios.

En ese marco, cualquier movimiento posterior de la actriz es observado con lupa. La combinación entre una reciente separación y la aparición de un nombre conocido como el de Spinetta fue suficiente para que algunos instalaran la idea de un nuevo romance. Sin embargo, hasta el momento, no hay confirmación de que exista algo más que especulación.