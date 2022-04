“Morbius” quedaa mitad de camino

Si estamos hablando de problemas de sangre en un film fantástico es que el asunto tiene que ver con vampiros, Y eso es en lo que se convierte Morbius cuando intenta una nueva cura, sólo que además de desarrollar vampirismo también su problema tiene algo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, mezcla que podría ser divertida pero que trae más confusión que otra cosa. El guión no está del todo mal al principio mostrando los problemas del doctor estelar y su encuentro con un viejo amigo (Matt Smith) que tiene un problema parecido en la sangre, dada su cuna nobiliaria. Experimentando con él empiezan los problemas y hasta ahí la película se sostiene, pero luego el argumento empieza a decaer y el director a tapar los baches narrativos con artilugios visuales, cosa que no siempre logra a pesar de que hay imaginación en las escenas de acción y en el uso de los efectos especiales. El elenco está bastante desaprovechado a pesar de incluir buenos actores como Michael Keaton y Jared Leto, y al fnal “Morbius” demuestra que no todo lo que brilla es Marvel.