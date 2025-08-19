Moria Casán habló sobre la polémica entorno a Guillermo Francella y "Homo Argentum"







Con una mirada despectiva y su humor característico, la One se despegó del actor y fue tajante con su opinión.

Casán opinó sobre la polémica del momento.

A la salida del teatro donde está presentando la obra "Cuestión de género", Moria Casán se tomó unos momentos para contestar preguntas sobre Guillermo Francella y las polémicas entorno a su nueva película Homo Argentum.

"No consumo a Francella. De Francella tengo la mejor porque viajamos juntos con (Mario) Castiglione y Carmen Barbieri -cuando era su novio- y lo recuerdo como un vendedor de departamentos: divino", convino la One en un móvil con "Intrusos", por América TV.

Encantada con la personalidad del entonces novio de su compañera de elenco, Casán decidió rescatar una anécdota de esos días: "Cuando se la pasaba en mi camarín en la trasnoche -porque estaba de novio con Carmen-, decía: 'No puedo creer cómo ustedes trabajan tanto'. Así que no sé nada de él, porque solamente tengo ese recuerdo", expresó.

Qué dijo Moria Casán sobre la película Homo Argentum "Puede ser que la vea, no tengo ningún prejuicio con nada", aclaró Moria Casán, quien tiene en su haber títulos del cine popular argentino como A los cirujanos se les va la mano o Expertos en pinchazos, donde compartió elenco con Alberto Olmedo y Jorge Porcel.

"Siempre, siempre, siempre se reciben críticas. Si uno está expuesto se reciben críticas. Se recibe a favor, se recibe en contra. Vaselina, vaselina", sentenció la One.

Moria Casán terminó la entrevista diciendo "qué se puede esperar de un burro más que patadas", en referencia a la opinión de Pablo Echarri sobre Guillermo Francella.