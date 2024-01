Mueren el actor Christian Oliver y sus dos hijas en accidente aéreo

Por su parte, el diario Searchlight, en San Vicente, reportó que la última comunicación de Sachs con la torre de control del aeropuerto local fue cuando les alertó que estaba teniendo problemas con la avioneta, por lo que quiso regresar a la pista. Los cuerpos fueron rescatados por la Guardia Costera de San Vicente.

La carrera de Christian Oliver

Oliver nació en Celle, Alemania, y creció en Frankfurt. Cuando tenía 21 años, se mudó a Estados Unidos para perseguir su sueño de convertirse en modelo y actor. El artista participó en decenas de producciones cinematográficas desde la década de 1990 hasta 2020. Recientemente, había aparecido en Indiana Jones y el dial del destino (2023) e interpretó al piloto de carreras Snake Oiler en Meteoro (2008), el film live action inspirado en el popular dibujo animado japonés. También tuvo papeles en Sense8, Inspector George Gfully, The Baby-Sitters Club y otros títulos.

Según indica el sitio IMDB, la estrella fallecida contaba con 63 créditos actorales, incluido su papel en la película Intriga en Berlín (2006), dirigida por Steven Soderbergh y protagonizado por George Clooney y Cate Blanchett, y en Operación Valquiria (2008), junto a Tom Cruise y bajo las órdenes de Bryan Singer. Oliver también encontró el éxito como actor de televisión con papeles en Saved by the Bell: The New Class , y en el drama policial alemán Alarm für Cobra 11.